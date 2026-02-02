Форма поиска по сайту

02 февраля, 15:27

Происшествия

Курьер мошенников задержан после обмана подростка из Москвы на свыше 2 млн руб

Фото: 77.мвд.рф

Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве против 16-летней девочки из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

Выяснилось, что неизвестные, выдававшие себя за работников службы доставки, позвонили москвичке и уговорили назвать код из СМС, а затем перезвонили ей и сказали, что к ее личным данным якобы получили доступ мошенники.

Аферисты убедили подростка, что от ее имени якобы произвели денежную операцию для финансирования запрещенной организации. Затем они продолжили запугивать свою жертву и пригрозили ей уголовной ответственностью, потребовав задекларировать имущество, хранящееся дома.

Так преступники узнали о наличии дома сейфа. Поэтому мошенники убедили девочку взять из него наличные деньги родителей и отдать приехавшему курьеру. Материальный ущерб составил свыше 2 миллионов рублей.

В результате правоохранители задержали одного из подозреваемых – 52-летнего жителя Подмосковья. Оказалось, что похищенные деньги злоумышленник перевел в криптовалюту и отправил своим кураторам. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее эксперты рассказывали, что в 2025 году мошенники часто использовали схемы с безопасными счетами, псевдоинвестициями и фишинговыми сайтами.

Например, в схеме "Безопасный счет" мошенники звонят под видом специалистов банка, Центробанка России, МВД, ФСБ, сообщают человеку о подозрительных операциях, оформлении кредитов или снятии денег со вкладов и убеждают срочно перевести накопления для сохранности.

Мошенники начали убеждать россиян установить приложение якобы для работы

