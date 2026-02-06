Рубио заявил, что контроль над вооружениями должен стать многосторонним вопросом

Фото: ТАСС/EPA/SHAWN THEW

Контроль над вооружениями должен стать многосторонним, а не односторонним вопросом. Об этом говорится в статье госсекретаря США Марко Рубио, распространенной Госдепартаментом.

"Другие страны, и в первую очередь Китай, также несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, Вашингтон не будет принимать условия, которые наносят ущерб стране. Также Штаты не планируют игнорировать несоблюдение соглашений в стремлении достичь будущих договоренностей.

"Мы четко сформулировали наши стандарты и не откажемся от них, чтобы достичь контроля над вооружениями ради самого контроля", – подчеркнул Рубио.

Вместе с тем Шатты намерены всегда вести переговоры с позиции силы. Поэтому, по словам госсекретаря, Москва и Пекин не должны ожидать, что Вашингтон будет бездействовать, пока РФ и КНР якобы наращивают свои ядерные силы.

В это же время США считают, что сложный характер переговоров по контролю над вооружениями не должен препятствовать работе по снижению глобальных ядерных рисков. В частности, Штаты делают первые шаги к будущему, в котором глобальная ядерная угроза будет снижена в реальности, а не только на бумаге, резюмировал Рубио.

5 февраля 2026 года перестал действовать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключенный между Россией и США 15 лет назад. Впервые за долгое время между Москвой и Вашингтоном не осталось соглашений, которые бы ограничивали их стратегические вооружения.

При этом РФ была готова придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения документа, указывал Владимир Путин. Но инициатива главы государства не была поддержана Белым домом.

Вместо этого американский лидер Дональд Трамп предложил разработать новый и улучшенный договор. Он указывал, что ДСНВ был "плохо заключен" и серьезно нарушался.

