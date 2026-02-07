Бастрыкин взял на контроль дело о преследовании мигрантом девушки в Подмосковье

Фото: kremlin.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела о преследовании мигрантом девушки в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о том, что неизвестный мигрант преследовал малолетнюю девушку и совершал в отношении нее противоправные действия, появилась в соцсетях. Других подробностей не приводится.

После этого следователи возбудили уголовное дело. Ход исполнения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее жителя Казани обвинили в изнасиловании, действиях сексуального характера и мошенничестве. По версии следствия, мужчина не имел медицинского образования, но в период с 2020 по 2024 год обманул 9 женщин на более чем 800 тысяч рублей, якобы предоставляя психологическую помощь.

Кроме того, злоумышленник изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера над 5 "пациентками". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

