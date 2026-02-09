Спецназ привлекут для безопасности на первом концерте BTS в Сеуле с 2022 года

Фото: ТАСС/Zuma

Подразделения спецназа могут задействовать во время проведения грядущего концерта группы BTS, которая впервые даст выступление с 2022 года. Об этом сообщила газета The Korea Herald.

Для предотвращения возможных терактов и беспорядков правоохранители привлекут 13 отрядов по борьбе с насильственными преступлениями из девяти полицейских участков. Спецназ будет досматривать посетителей на предмет взрывных устройств. Организаторы мероприятия дополнительно задействуют более 3,5 тысячи сотрудников охраны.

В апреле BTS отправится в мировое турне, включающее более 80 выступлений. По данным Bloomberg, на концерты в Северной Америке, Европе и Великобритании уже продано не менее 2,4 миллиона билетов. Группа удерживает рекорд среди южнокорейских исполнителей по числу проданных записей – свыше 40 миллионов.

Выступление в южнокорейской столице станет первым для BTS после четырехлетнего перерыва. В 2022 году группа временно приостановила совместную деятельность из-за прохождения участниками военной службы. На концерт ожидается до 260 тысяч зрителей.