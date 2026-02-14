Форма поиска по сайту

14 февраля, 05:58

Общество
Эксперт Подольская назвала возраст для выхода на пенсию по старости в 2026 году

Россиянам рассказали, в каком возрасте можно уйти на пенсию в 2026 году

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Мужчины в РФ в 2026 году смогут уйти на пенсию по старости в 64 года, а женщины – в 59 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Президентской академии Татьяну Подольскую.

Она отметила, что текущий год станет последним в переходном периоде, когда происходит постепенное повышение пенсионного возраста для назначения упомянутой пенсии. Начиная с 2028 года мужчины смогут выходить на пенсию с 65 лет, а женщины – с 60 лет.

Социальные пенсии проиндексируют в России на 6,8% с 1 апреля. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона пенсионеров, из которых около 3,6 миллиона – получатели социальных пенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.

В Госдуме напомнили, что для назначения страховой пенсии в 2026 году необходимо выполнение трех условий – достижение пенсионного возраста, наличие страхового стажа и накопление необходимого количества пенсионных баллов.

Социальные пенсии вырастут почти на 7% с 1 апреля

