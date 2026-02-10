Соцфонд призвал россиян следить за своими пенсионными накоплениями

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Соцфонд РФ посоветовал гражданам контролировать пенсионные накопления еще до выхода на пенсию, а также запрашивать выписку из лицевого счета для дополнения необходимых данных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

Россияне могут заказать выписку на портале "Госуслуги", в разделе "Пенсия и пособия". Документ поступит в личный кабинет.

В Соцфонде также отметили, что активно информируют мужчин от 45 лет и женщин после 40 лет о том, в каком объеме складывается их пенсия. Это делается, чтобы гражданам было удобнее следить за своим пенсионным счетом.

Социальные пенсии проиндексируют в России на 6,8% с 1 апреля. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона пенсионеров, из которых около 3,6 миллиона – получатели социальных пенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.

В Госдуме напомнили, что для назначения страховой пенсии в 2026 году необходимо выполнение трех условий – достижение пенсионного возраста, наличие страхового стажа и накопление необходимого количества пенсионных баллов.