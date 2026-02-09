Форма поиска по сайту

09 февраля, 12:53

Общество

Глава Минтруда заявил об отсутствии планов по пересмотру пенсионного возраста в РФ

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Планов по пересмотру пенсионного возраста в России нет, несмотря на высокую кадровую потребность и рост продолжительности жизни. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков в интервью изданию "Эксперт".

Он напомнил, что пенсионная реформа уже практически завершена, а в регионах Донбасса и Новороссии переходный период будет продолжаться до конца 2032 года.

При этом старшее поколение на данный момент является ценным активом для предприятий, подчеркнул Котяков. По его словам, организации сохраняют свои позиции за счет профессионалов, поэтому компании пытаются удержать на местах опытных сотрудников.

Ранее экономист Анатолий Никитин призвал вернуть в России прежний возраст выхода на пенсию для многодетных граждан – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По его мнению, стаж и пенсионные коэффициенты следует засчитывать на отпуск по уходу за каждым ребенком. При этом выход на пенсию не должен зависеть от возраста младшего ребенка.

Эксперты посоветовали россиянам откладывать деньги на пенсию

