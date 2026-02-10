В ассоциации "Турпомощь" не получали жалоб от отдыхающих на Кубе россиян

Российские туристы массово отменяют поездки на Кубу из-за топливного кризиса в стране, сообщили СМИ. Что делать тем, кто уже находится на острове и имеют ли они право на возврат денег, выяснила Москва 24.

Застряли?

Фото: AP Photo/Ramon Espinosa

Девять кубинских аэропортов объявили о приостановке заправки самолетов с 10 февраля по 11 марта. Причиной стал дефицит авиакеросина, основным поставщиком которого для Кубы была Венесуэла. Также Мексика была вынуждена отказаться от экспорта топлива на остров из-за угроз торговыми пошлинами со стороны США, сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали, что в настоящее время на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ. Их вывоз с острова осуществляется в штатном режиме, отметили в пресс-службе объединения со ссылкой на гендиректора PEGAS Touristik Анны Подгорной.

"Ситуация с их возвращением стабильная, все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работу в штатном режиме. Информации о срывах или невозможности вывоза туристов нет", – сказала Подгорная.

В то же время местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы. В посольстве РФ на Кубе отметили, что это часть политики жесткой экономии электроэнергии на острове.





из сообщения посольства РФ на Кубе В связи со сложившейся на Кубе чрезвычайной ситуацией с топливом посольство и генконсульство России в Гаване находятся в постоянном контакте с отечественными туроператорами и местными авиационными властями.

На фоне проблем с горючим количество бронирований туров россиянами на остров с 1 по 9 февраля сократилось на 28,7% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на подсчеты сервиса "Слетать.ру". Однако представитель "Интуриста" Дарья Домостроева заявила изданию, что в краткосрочной перспективе не исключено падение спроса до 50%.

"Лимузины бегают"

Несмотря на ограничения, ситуация в столице страны Гаване в целом не сказывается на отдыхе туристов. Как сообщает сайт "Комсомольской правды", в числе отдыхающих оказался сотрудник издания Виктор Канский.





Виктор Канский журналист Никакие проблемы здесь не ощущаются: свет, горячая вода – круглосуточно. Лифты тоже работают. На первый взгляд все как прежде: лимузины бегают, такси тоже. Стало еще больше мусора на улицах. Местные это объясняют тем, что нет бензина и невозможно его вывезти. Гид показал причал, к которому приходили танкеры из Венесуэлы, – он пустой.

Однако другой российский турист Сергей, чей рейс задержали, рассказал РЕН ТВ о проблемах, с которыми пришлось столкнуться отдыхающим. По его словам, для выхода в Сеть приходится покупать специальные карточки для Wi-Fi из-за нестабильной связи.

"Интернет слабый очень. Электричество постоянно отключают. На автозаправках большая очередь – люди с канистрами набирают про запас бензина", – отметил он.

Мужчина добавил, что баллонный газ в отелях используется только в исключительных случаях – власти разрешили местным жителям готовить на улице, используя дрова и уголь.

При этом в группе "Аэрофлот" заявили, что самолеты из РФ продолжат полеты на Кубу. Однако, вероятно, потребуется промежуточная посадка для дозаправки, добавили в пресс-службе. Пассажирам пообещали оперативно сообщать о статусе рейсов в случае изменений.

Авиакомпания Nordwind, которая тоже выполняет рейсы на Кубу, продолжает вылеты по расписанию. Как следует из графика на сайте перевозчика, ближайшие рейсы из Шереметьево запланированы на 11 февраля в Ольгин и 12 февраля в Варадеро.

В то же время у россиян возникли проблемы с поездкой в другие латиноамериканские страны, сообщили в РСТ. В частности, пострадали те, кто направлялся транзитом на Багамские острова, в Доминиканскую республику и Мексику. Для них туроператоры подбирают альтернативные варианты перелета, сообщили в пресс-службе союза.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) добавили, что отдельные задержки рейсов на данный момент несущественные.





из сообщения АТОР Разве что пассажирам, следующим через Шереметьево транзитом, можно рекомендовать закладывать больше времени на стыковки и не планировать время "впритык".

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин отметил в эфире РБК, что российские путешественники, столкнувшиеся с отменой рейсов, имеют право на полный возврат средств или изменение условий поездки.

"Туристам, которые находятся сейчас на Кубе, не следует волноваться. Есть алгоритмы принятия решений, в том числе организации определенных рейсов, которые могут летать по определенному маршруту на безопасном топливе и с дозаправкой", – подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что при отмене рейса из Москвы в Гавану перевозчик обязан без штрафа вернуть полную стоимость авиабилета, предложить бесплатную перебронировку на другие даты или в отдельных случаях разрешить замену направления. Если вылет задерживается на длительный срок, туроператоры должны предоставить размещение в гостинице и сопровождение до возобновления полетов или оформления альтернативного маршрута.

Также, несмотря на топливный кризис, ассоциация "Турпомощь" пока не получала обращений от российских туристов. Об этом сообщил ТАСС директор ассоциации, вице-президент РСТ Александр Осауленко.





Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент РСТ Внимательно следим за ситуацией, но пока она не вызывает вопросов с точки зрения ограничений и так далее. <…> Мы всегда в своей работе руководствуемся только теми рекомендациями, которые звучат от официальных лиц. Сегодня их нет. Сегодня российский турист может спокойно отдыхать.

По его словам, аналогичные ситуации уже возникали ранее. В связи с этим у авиакомпаний "нет тревог на этот счет", подчеркнул Осауленко.