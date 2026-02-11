Форма поиска по сайту

11 февраля, 10:46

Общество

Онковакцина "обучает" иммунные клетки распознавать и уничтожать опухоль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Онковакцина "обучает" иммунные клетки распознавать и уничтожать опухоль, объясняется в публикации на сайте Национального медицинского исследовательского центра онкологии (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина.

Благодаря этому процессу в организме пациента появляются активированные популяции Т-клеток, которые специфически уничтожают опухолевые клетки, содержащие выделенные неоантигены. Предполагается, что препарат сможет предупреждать возврат болезни, поскольку активирует противоопухолевый иммунитет пациента.

Ранее Минздрав выдал разрешение на применение мРНК-вакцины для терапии меланомы. Производителем препарата "Неовак-РОНЦ Персонализированная неоантиген-специфическая мРНК-вакцина для терапии меланомы" является НМИЦ онкологии имени Блохина.

Вакцину будут применять в качестве адъювантной терапии после хирургического лечения у взрослых больных с меланомой кожи IIB-IV стадии, после удаления всех метастатических очагов. Первые пациенты получат препарат уже в текущем году.

