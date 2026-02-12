Священник Волков: опасения из-за пятницы 13-го относятся к суевериям

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Планировать особые дела или отменять их в пятницу 13-го не имеет смысла, поскольку это относится к разряду суеверий. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник Александр Волков.

По его словам, вне зависимости от вероисповедания придавать значение совпадению даты и дня недели не стоит, поскольку это случайность. Такие обстоятельства не связаны с христианской традицией и не должны обуславливать повседневную жизнь.

Волков добавил, что в такой день следует жить так же, как в любую другую пятницу или в любое другое 13-е число месяца – и просто "вести себя хорошо".

