12 февраля, 16:19

Общество
Священник Волков: опасения из-за пятницы 13-го относятся к суевериям

В РПЦ раскрыли, стоит ли бояться пятницы 13-го

Планировать особые дела или отменять их в пятницу 13-го не имеет смысла, поскольку это относится к разряду суеверий. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник Александр Волков.

По его словам, вне зависимости от вероисповедания придавать значение совпадению даты и дня недели не стоит, поскольку это случайность. Такие обстоятельства не связаны с христианской традицией и не должны обуславливать повседневную жизнь.

Волков добавил, что в такой день следует жить так же, как в любую другую пятницу или в любое другое 13-е число месяца – и просто "вести себя хорошо".

Ранее в РПЦ заявили, что святая вода не смывает грехи. По словам председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе, грехи можно снять только покаянием. Одним из таких способов станет обращение к священнику за исповедью.

