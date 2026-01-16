В РПЦ заявили, что святая вода не смывает грехи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Святая вода не смывает грехи, заявил Москве 24 председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Грехи смываются покаянием. Обращение к священнику за исповедью является способом покаяния", – подчеркнул он.

По словам Кипшидзе, нельзя просто прыгнуть в ледяную воду и считать себя чистым от греха. Это является суеверием. Однако формой покаяния можно считать ситуацию, когда человек, заходя в купель, кается в грехах и произносит в этот момент молитву.

Ранее помощник Епархиального архиерея Кемеровской епархии по вопросам церковного служения Вячеслав Ланский заявил, что вода из-под крана не обладает "святыми" свойствами во время праздника Крещения.

Он объяснил, что подобное убеждение появилось во времена Советского Союза, когда людям было сложно посещать храмы из-за нехватки церквей и малого числа священников.

