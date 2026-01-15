Крещенские купания организуют на 40 площадках в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве в период крещенских купаний будут работать 40 площадок, рассказал замруководителя департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов.

По его словам, купания будут проходить с 18:00 18 января. Окончание запланировано на это же время 19 января.

"Будет задействовано более 3 тысяч человек личного состава всех служб: московских спасателей, МВД и медицинских служб. <…> (Места купаний. – Прим. ред.) приняты Роспотребнадзором на сегодняшний день, и в этих местах уже организовываются майны и купели", – подчеркнул Иванов, слова которого приводит Агентство "Москва".

Он добавил, что по стандарту проведения крещенских мероприятий также будут оборудованы зоны ожидания и переодевания для мужчин и женщин, места оказания медицинской помощи.

Кроме того, крещенские мероприятия сопровождаются горячим чаем. По запросам граждан делаются полевые кухни.

Ранее россиянам напомнили, что самовольное оборудование проруби для крещенских купаний может привести к административному штрафу. Вырубка и особенно обустройство проруби, например установка лестницы, настила и ограждения, без согласований обычно расцениваются как самовольное пользование водным объектом.