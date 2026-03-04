Иран заявил о поражении 10 танкеров в Ормузском проливе

Фото: ТАСС/Zuma

Командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявило о полном установлении контроля над Ормузским проливом, а также об атаках на 10 коммерческих судов, попытавшихся преодолеть этот маршрут. Об этом заявил представитель военно-морских сил КСИР Мохаммад Акбарзаде.

Он подчеркнул, что экипажи танкеров проигнорировали требования Тегерана, несмотря на неоднократные предупреждения о небезопасности прохода через пролив. В результате суда были уничтожены. Иранские силы применили ракетное вооружение и беспилотные летательные аппараты для поражения целей.

США и Израиль нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. Республика, в свою очередь, атаковала еврейское государство и американские военные объекты, которые расположены в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Также КСИР предупреждал, что будет уничтожать любой танкер, который попытается пересечь Ормузский пролив. Особенно это касалось судов, перевозящих нефть.