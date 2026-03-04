Два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Пушкине

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Два человека погибли в результате столкновения маршрутного такси и грузового автомобиля в городском округе Пушкино Московской области. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 4 марта около 07:55 на 41-м километре автодороги А-107. По предварительной информации, после ДТП шесть человек обратились за медицинской помощью.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее школьный автобус и два легковых автомобиля столкнулись в Барнауле. Toyota Platz столкнулась с ПАЗом, двигавшимся по встречной полосе, и врезалась в попутную Skoda Rapid.

Кроме того, на востоке Москвы водитель на BMW насмерть сбил человека. ДТП произошло в районе дома 2 по Челябинской улице. Пешеход переходил дорогу по регулируемому переходу на красный свет.