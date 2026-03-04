Путин призвал синхронизировать группы продленного дня с графиком родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работу групп продленного дня для детей необходимо синхронизировать с графиком родителей. Об этом заявил Владимир Путин в рамках открытия по видеосвязи объектов образования в регионах России.

"Графики работы детских садов, групп продленного дня в школах должны быть выстроены с учетом режима занятости работающих родителей", – сказал он.

По словам главы государства, такая задача уже была поставлена, а итоги ее исполнения подведут в июне на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Российский лидер пообещал, что правительство и дальше будет повышать доступность дополнительного школьного образования, чтобы у родителей появилось больше возможностей для рождения и воспитания детей, а также для формирования профессиональной карьеры ребенка.

Ранее зампредседателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина предложила продлить работу детских садов в России до 20:00. По ее мнению, нынешний график сильно устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей.

Проблему режима работы детсадов она назвала крайне актуальной, пояснив, что часы их работы часто заканчиваются раньше трудового дня родителей, которым еще необходимо время на дорогу.

