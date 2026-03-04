Форма поиска по сайту

04 марта, 17:27

Общество
Путин: программы среднего и высшего образования важно адаптировать под нужды экономики

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Программы среднего и высшего образования должны быть адаптированы под запросы экономики, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

Он подчеркнул, что программы также должны быть адаптированы под запросы предприятий и бизнесов. Например, они должны учитывать высокую динамику рынка труда и давать возможность менять и наращивать профессиональные навыки в течение жизни.

Кроме того, президент отметил, что в образование необходимо внедрять передовые технологии и искусственный интеллект, однако нельзя допускать упрощения образовательного процесса.

"В целом предстоит активнее внедрять в образовательный процесс передовые, платформенные и цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта. Но действовать при этом, мы много раз тоже уже об этом говорили, нужно очень аккуратно и сбалансированно", – объяснил российский лидер.

Путин также призвал помогать детям с самого раннего возраста в вопросе выбора профессионального пути и определении той сферы деятельности, где им будет интересно работать и где в полной мере раскроются "дарования и таланты".

Ранее президент счел необходимым реорганизацию или актуализацию программ развития в не менее чем 2% организаций профессионального и высшего образования, которые показали худшие результаты.

Речь идет не только о результатах национальных рейтингов, но и об итогах ежегодной оценки деятельности организаций. Поручение касается только государственных и муниципальных образовательных учреждений. Первый доклад должен будет представлен до 1 сентября, а последующие – раз в год.

