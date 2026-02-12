Путин поручил реорганизовать не менее 2% образовательных учреждений с худшими показателями

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Владимир Путин поручил реорганизовать или актуализировать программы развития в не менее чем 2% организаций профессионального и высшего образования, которые показали худшие результаты. Об этом говорится на сайте Кремля.

Речь идет не только о результатах национальных рейтингов, но и об итогах ежегодной оценки деятельности организаций. При этом данное поручение касается только государственных и муниципальных образовательных учреждений.

"Доклад – до 1 сентября 2026 года, далее – один раз в год", – говорится на сайте Кремля.

Кроме того, президент РФ поручил рассмотреть вопрос об изменении наименования "среднее профессиональное образование", которым обозначают обучение в колледжах и техникумах. Доклад об исполнении данного поручения необходимо предоставить до 1 июля.

Ранее Минпросвещения одобрило проект федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего и среднего профессионального образования, которые будут введены с 1 сентября 2027 года.

В документе указывалось, что профильное обучение в средней школе сохраняется по 6 основным направлениям – естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному. При этом школы смогут более гибко формировать узконаправленные группы или классы внутри профилей.

