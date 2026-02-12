Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 11:13

Общество

Путин поручил реорганизовать не менее 2% образовательных учреждений с худшими показателями

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Владимир Путин поручил реорганизовать или актуализировать программы развития в не менее чем 2% организаций профессионального и высшего образования, которые показали худшие результаты. Об этом говорится на сайте Кремля.

Речь идет не только о результатах национальных рейтингов, но и об итогах ежегодной оценки деятельности организаций. При этом данное поручение касается только государственных и муниципальных образовательных учреждений.

"Доклад – до 1 сентября 2026 года, далее – один раз в год", – говорится на сайте Кремля.

Кроме того, президент РФ поручил рассмотреть вопрос об изменении наименования "среднее профессиональное образование", которым обозначают обучение в колледжах и техникумах. Доклад об исполнении данного поручения необходимо предоставить до 1 июля.

Ранее Минпросвещения одобрило проект федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего и среднего профессионального образования, которые будут введены с 1 сентября 2027 года.

В документе указывалось, что профильное обучение в средней школе сохраняется по 6 основным направлениям – естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному. При этом школы смогут более гибко формировать узконаправленные группы или классы внутри профилей.

Читайте также


властьобразованиеобщество

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика