Еще 9 регионов России войдут в эксперимент по сдаче 2 предметов на ОГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество регионов России, участвующих в эксперименте по сдаче 2 предметов на ОГЭ, увеличится с 3 до 12. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства РФ.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов уточнил, что список может пополниться Камчатским краем, Мурманской и Смоленской областями, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой.

"Эксперимент, направленный на упрощение процедуры поступления в колледжи, уже охватил около 181 тысячи выпускников 9-х классов из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. В этих пилотных регионах значительно возросло количество молодых людей, которые выбрали для своего дальнейшего обучения учреждения СПО (среднего профессионального образования. – Прим. ред.)", – приводит слова министра ТАСС.

Он также обратил внимание, что 60% ребят поступили на технические специальности. Кравцов подчеркнул, что важно расширить эксперимент на другие регионы, имеющие ключевое значение для экономического развития России.

Ранее кабмин внес в Госдуму проект о продлении до 2029 года эксперимента по сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике в некоторых регионах. Документ размещен в думской электронной базе. В список предлагается добавить Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

Уточняется, что реализация инициативы позволит учесть потребности как самих учащихся, так и регионов с учетом специфики рынка труда.