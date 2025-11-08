В ГД внесли проект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кабмин России внес в Госдуму проект о продлении до 2029 года эксперимента по сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике в некоторых регионах. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроект также предлагает расширить перечень субъектов, участвующих в эксперименте. В список предлагается добавить Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

Уточняется, что реализация инициативы позволит учесть потребности как самих учащихся, так и регионов с учетом специфики рынка труда.

В настоящее время в эксперименте по сдаче ОГЭ только по двум предметам участвуют Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область.

Также глава подмосковного министерства физкультуры и спорта Дмитрий Абаренов предложил ввести обязательный экзамен в виде сдачи ГТО. Однако в Госдуме эту инициативу раскритиковали, объяснив тем, что это создаст дополнительную нагрузку на школьников.