01 октября, 21:28

Общество

В России предложили ввести ОГЭ по физкультуре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России необходимо ввести ОГЭ по физкультуре. Об этом на заседании комиссии Государственного совета по направлению "Физическая культура и спорт" сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

"Суть предложения – в ОГЭ после девятых классов ввести физкультуру и обязательный экзамен в виде ГТО. Золотой знак – пятерка, как пример, серебряный – четверка и тройка – бронзовый знак", – передает ТАСС слова главы ведомства.

Абаренов отметил, что такая мера нужна для максимального приобщения детей к урокам физической культуры. Он также добавил, что те ученики, которые освобождены от занятий спортом, смогут сдавать тексты на знание предмета.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что в школах необходимо запретить шестидневное обучение, а также следует отменить домашние задания в выходные. По словам депутата, дети должны проводить выходные дни с родителями, а не за уроками.

В Москве изменят подход к распределению стимулирующих выплат для учителей

