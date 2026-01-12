Форма поиска по сайту

12 января, 18:39

Происшествия

Снег пробил крышу башни "Федерация" в "Москва-Сити"

Фото: Москва 24

Снег пробил стеклянную крышу башни "Федерация" в "Москва-Сити". Территория вокруг места происшествия оцеплена.

По данным телеграм-канала Mash, льдина откололась от башни "Запад" и пролетела около 40 этажей (примерно 120 метров. – Прим. ред.). Утверждается, что глыба едва не задела человека. Тем не менее информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.

Первая волна циклона "Фрэнсис" накрыла Москву вечером 8 января. Уже к 9-му числу в столице был обновлен суточный рекорд количества осадков – 42% месячной нормы.

В настоящее время коммунальные службы продолжают убирать последствия снегопада, ставшего рекордным за последние 56 лет. В частности, за двое суток специалисты собрали с московских улиц почти 1 миллион кубических метров снега.

Высота сугробов достигла почти 50 сантиметров в Москве 12 января

