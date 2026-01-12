Почти 1 млн куб метров снега собрали в Москве за несколько дней

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские службы собрали почти 1 миллион кубических метров снега с московских улиц за двое суток. Об этом ТАСС сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Там подчеркнули, что с начала снегопада, который пришел в столицу в четверг, 8 января, на снегоплавильные пункты поступило 0,75 миллиона кубических метров снега.

Отмечается, что если такой объем снега нужно было бы уложить в железнодорожные полувагоны, то их бы потребовалось 8 522. Тогда длина поезда составила бы свыше 109 километров – почти такое же расстояние от Казанского вокзала до Коломны.

Также в столичном комплексе городского хозяйства добавили, что последствия снегопада коммунальные службы продолжают убирать круглосуточно. При этом осадки в Москве продолжаются. К среде, 14 января, могут выпасть еще около 12 сантиметров снега.

Сейчас специалисты убирают снег с дорог и тротуаров, далее им предстоит провести противогололедную обработку. Такая работа проводится каждый раз, когда выпадают осадки.

Снегопад накрыл Москву вечером 8 января. В связи с непогодой аэропортовые службы были переведены на усиленный режим работы.

На следующий день, 9 января, в Москве был обновлен суточный рекорд количества осадков. Выпало 42% месячной нормы. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал прошедший снегопад рекордным за последние 56 лет.

