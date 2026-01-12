Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 11:49

Общество

Почти 1 млн куб метров снега собрали в Москве за несколько дней

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские службы собрали почти 1 миллион кубических метров снега с московских улиц за двое суток. Об этом ТАСС сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Там подчеркнули, что с начала снегопада, который пришел в столицу в четверг, 8 января, на снегоплавильные пункты поступило 0,75 миллиона кубических метров снега.

Отмечается, что если такой объем снега нужно было бы уложить в железнодорожные полувагоны, то их бы потребовалось 8 522. Тогда длина поезда составила бы свыше 109 километров – почти такое же расстояние от Казанского вокзала до Коломны.

Также в столичном комплексе городского хозяйства добавили, что последствия снегопада коммунальные службы продолжают убирать круглосуточно. При этом осадки в Москве продолжаются. К среде, 14 января, могут выпасть еще около 12 сантиметров снега.

Сейчас специалисты убирают снег с дорог и тротуаров, далее им предстоит провести противогололедную обработку. Такая работа проводится каждый раз, когда выпадают осадки.

Снегопад накрыл Москву вечером 8 января. В связи с непогодой аэропортовые службы были переведены на усиленный режим работы.

На следующий день, 9 января, в Москве был обновлен суточный рекорд количества осадков. Выпало 42% месячной нормы. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал прошедший снегопад рекордным за последние 56 лет.

Вторая волна циклона "Фрэнсис" обрушилась на Москву

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика