11 марта, 17:59

Политика

ГД одобрила передачу государству невостребованных на таможне за месяц машин

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о передаче в федеральную собственность невостребованных на таможне за месяц автомобилей. Документ был инициирован правительством России.

Таким образом срок, на который Федеральная таможенная служба (ФТС) размещает сведения о невостребованных из мест хранения авто и товарах, сокращается до 30 дней.

Член комитета по МСП Алексей Говырин напомнил, что с апреля 2023 по декабрь 2024 года на сайте ФТС были размещены сведения о 88 транспортных средствах с грузами общим весом около 400 тонн. За все это время за товарами обратились владельцы лишь 6% партий.

"При этом сроки обращения имущества в госсобственность приводили к порче товара, затариванию складов и дополнительным расходам бюджета", – приводит его слова ТАСС.

Законопроект также уточняет ряд вопросов. В том числе отдельные темы реализации полномочий таможенных органов по остановке транспортных средств и их взаимодействию с другими федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ).

Кроме того, уточняется порядок взаимодействия органов в случае, если в отношении автомобилей или товаров выявлены признаки нарушений законодательства, не относящихся к компетенции таможни.

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, предполагающий введение разового сбора при покупке дорогостоящих автомобилей, яхт, самолетов и вертолетов. Инициатива предусматривает внесение поправок в Налоговый кодекс. Под действие новых норм подпадают авто ценой выше 20 миллионов рублей.

политикатранспортавто

