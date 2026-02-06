Суд ЕС подтвердил право конфисковывать машины из России, ввезенные с нарушением санкций

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Суд Европейского союза разъяснил, что запрет на ввоз товаров из России в рамках санкций ЕС распространяется на все лица, включая частных, и допускает конфискацию автомобилей, ввезенных с нарушением ограничений. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Поводом для разъяснений стал спор в Германии, где гражданин России ввез подержанный автомобиль из РФ и попытался зарегистрировать его в ЕС, но немецкая таможня изъяла транспортное средство, сославшись на нарушение санкционного режима.

Финансовый суд Дюссельдорфа обратился в суд Евросоюза с вопросом о том, распространяется ли запрет на частных лиц и можно ли регистрировать такие автомобили.

В решении суда подчеркнуто, что запрет действует на все товары, перечисленные в приложении к регламенту, "без необходимости проверки по каждой отдельной сделке того, приводит ли соответствующее приобретение, ввоз или передача к получению значительных доходов Российской Федерацией". Таким образом, личное использование или регистрация не делает ввоз законным.

В решении напомнили, что санкции были введены весной 2022 года после начала специальной военной операции на Украине, а с октября 2022 года под прямой запрет попали легковые автомобили и другие транспортные средства, которые, по оценке ЕС, приносят значительные доходы российской экономике. Ограничения закреплены в Регламенте ЕС № 833/2014 и действуют напрямую во всех странах союза.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что работу над 20-м пакетом санкций планируется завершить в феврале. По ее словам, объединение рассматривает расширение своей тренировочной миссии для украинских военнослужащих и начало подготовки солдат на территории Украины.