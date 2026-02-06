Песков заявил об отсутствии планов по разговору Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не ожидается в ближайшее время. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

4 февраля глава Белого дома сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером. Он не раскрыл детали и дату разговора, добавив, что согласие России на приостановку ударов по Киеву на неделю было значительным шагом. Трамп отметил, что Путин "сдержал слово".

Американский президент попросил Путина, чтобы военные на неделю воздержались от ударов по энергетическим объектам Украины, 29 января.

Песков подтвердил, что Москва согласилась не наносить удары до 1 февраля. Он подчеркнул, что речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров в Абу-Даби.

Однако президент Украины Владимир Зеленский говорил, что между Москвой и Киевом якобы не было прямых переговоров и соглашений о взаимном прекращении ударов по энергообъектам.

