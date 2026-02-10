Форма поиска по сайту

00:35

Политика

Лавров заявил, что Россия подтверждает солидарность с народами Кубы и Венесуэлы

Фото: kremlin.ru

Российская сторона подтверждает солидарность с народами Кубы и Венесуэлы. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении по случаю Дня дипломатического работника.

Министр отметил, что в фокусе внимания МИД по-прежнему находится противодействие любым неоколониальным практикам: от односторонних принудительных мер до военных интервенций.

"В этом контексте подтверждаем солидарность с народами Венесуэлы и Кубы. Убеждены, что только они могут определять свою судьбу", – подчеркнул Лавров.

Глава МИД также отметил, что Россия продолжает развивать разноплановые отношения со странами мирового большинства. Москва заинтересована в дальнейшем налаживании международного сотрудничества на принципах взаимопонимания, доверия и добрососедства.

В конце января власти Кубы призвали страны Латинской Америки и Карибского бассейна к единству и интеграции на фоне давления со стороны США. К примеру, глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья указал, что безопасность Латинской Америки находится под угрозой из-за воинственной доктрины правительства США.

Позже президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в стране из-за якобы угрозы национальной безопасности, которая исходит со стороны Кубы.

Спустя некоторое время американский лидер допустил, что США могут "заключить сделку" с Кубой. По утверждениям Трампа, эта страна находится в состоянии упадка.

Трамп заявил, что США теперь управляют Венесуэлой

