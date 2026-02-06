Врач Михалева: под мужскими "критическими днями" подразумевают андрогенодефицит

У мужчин тоже бывают "критические дни", рассказали американские ученые. О том, насколько эта теория соответствует действительности, влияют ли на состояние гормоны и как помочь своему организму справиться, читайте в материале Москвы 24.

Гнев и раздражительность

Из-за гормональных скачков у сильной половины человечества тоже могут быть "критические дни". Такое явление называется синдромом мужской раздражительности, сообщил американский врач Шраддхей Катияр в соцсети X.

По мнению эксперта, мужчина живет согласно ежедневному гормональному циклу. Уровень тестостерона достигает максимума примерно с 07:00 до 09:00, а затем постепенно снижается вплоть до вечера. Именно поэтому многие представители сильного пола ощущают уверенность, решительность и ясность мыслей утром, но становятся более раздражительными, апатичными или утомленными к ночи. Это не смена настроения, а химия, подчеркнул специалист.



Шраддхей Катияр американский врач К вечеру, когда кортизол остается высоким, уровень тестостерона снижается. В результате у мужчины пропадает энергия, ухудшается либидо, появляются вспышки гнева, теряется концентрация.

Кроме того, врач объяснил, что у мужчин также могут наблюдаться 3–7-дневные "циклы упадка", вызванные плохим сном, рабочей нагрузкой, конфликтами или недостатком отдыха. По его словам, в этот период не стоит конфликтовать и выяснять отношения, дав спутнику время отойти и восстановить силы.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что, в отличие от женщин, которым для восстановления необходимо общение, нервная система мужчин отдыхает в состоянии тишины и покоя. Также он пояснил, что серьезные проблемы возникают, когда цикл ломается: когда мужчина плохо спит, устает на работе и страдает от эмоционального давления, неизбежно появляются профессиональное выгорание, депрессия, эректильная дисфункция и эмоциональная отчужденность, заключил эксперт.

Накопившаяся усталость и недостаток витаминов

Синдром мужской раздражительности действительно существует: он возникает из-за недостаточной выработки тестостерона или нарушения его усвоения организмом. Об этом Москве 24 рассказала врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская.

По ее мнению, эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым, даже если физически он чувствует себя относительно нормально. Такой человек теряет способность адекватно управлять своими реакциями: становится раздражительным, вспыльчивым, его эмоциональный фон крайне неустойчив – что нравилось пять минут назад, сейчас может вызывать отторжение, пояснила эксперт.



Диана Генварская врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Мужчины в этот период склонны к беспричинным спорам, настаиванию на своем и обидчивости. Одним из первых сопутствующих проявлений часто становится нарушение сна.

Генварская утверждает, что симптоматика обычно наиболее ярко выражена к вечеру, когда накопленная за день усталость и так называемая психастения – нервное истощение – достигают пика. Если сон был плохим, ресурсов хватает ненадолго, и к концу дня усиливается раздражительность и недовольство. В попытке компенсировать нехватку энергии мужчины могут прибегать к алкоголю или перееданию, уточнила она.

"Что касается сезонности, состояние может обостряться в периоды недостатка солнечного света – зимой, весной и осенью, отчасти из-за дефицита витамина D. Однако современные подходы, в частности методы натуральной нутрициопатии, позволяют корректировать этот недостаток через образ жизни и питание", – уверена врач.

По ее мнению, для поддержания уровня тестостерона важно употребление жиров – как растительных (авокадо, орехи, семечки, льняное масло), так и животных (морская рыба жирных сортов, например лосось, скумбрия, сельдь, красная и черная икра, молочные продукты средней жирности: сыр, творог, сливочное масло).

"Одновременно рекомендуется снизить количество потребляемых углеводов. Избыток сахара и алкоголя вызывает инсулинорезистентность, которая негативно влияет на выработку гормонов", – заверяет специалист.

Специалист считает, что с точки зрения поведенческих стратегий мужчине в такой период помогают активные виды спорта, пребывание на природе, практики вроде дыхательных упражнений или классическая йога, которые активизируют эндокринную систему. Для близких же, столкнувшихся с эмоциональными перепадами мужчины, может быть полезно временно перестать воспринимать его как опору и защиту, относясь с пониманием, как к ребенку. Это поможет снизить накал в отношениях, заключила Генварская.

При этом врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева подчеркнула, что сам термин "критические дни" применительно ко всем мужчинам некорректен и вводит в заблуждение. По ее мнению, речь идет об андрогенодефиците – заболевании, характеризующемся нехваткой тестостерона.



Оксана Михалева врач-эндокринолог, диетолог Причин несколько. Например, возрастные, поскольку после 40 лет отмечается постепенное уменьшение тестостерона. Еще одна – ожирение, так как жировые ткани негативно влияют на синтез половых гормонов. Мужчинам с лишним весом рекомендовано регулярно проверять уровень тестостерона, поскольку вероятность дефицита составляет около 50%.

Вместе с тем Михалева подчеркнула, что также существенным фактором является и сахарный диабет. Заболевания, сопровождающиеся нарушением углеводного обмена, существенно ухудшают выработку половых гормонов. Среди хронических болезней, снижающих уровень тестостерона, выделяют сердечно-сосудистые патологии, воспалительные процессы (ревматоидный артрит, псориаз), почечную недостаточность и цирроз печени, заверила она.

"Физиологически уровни гормона колеблются естественным образом, причем максимальная концентрация достигается утром, а затем постепенно уменьшается в течение дня. Однако эти нормальные суточные изменения не вызывают никаких проблем у здоровых мужчин. Когда же уровень тестостерона сильно падает, что говорит о серьезных заболеваниях, появляется чувство усталости и раздраженности", – заверила врач.

По ее мнению, выбор подходящего метода лечения основывается на индивидуальных особенностях и результатах комплексного обследования. Иногда причиной снижения уровня гормона становятся обратимые факторы, такие как сильный стресс, нарушение сна или интенсивные физические перегрузки.

"Устраняя подобные проблемы путем нормализации режима дня, улучшения качества сна и восстановления баланса труда и отдыха, возможно вернуть уровень к нормальным показателям без медикаментозного вмешательства", – пояснила эксперт.

Если же выявлено хроническое снижение уровня тестостерона, то потребуется консультация эндокринолога и возможное назначение заместительной гормональной терапии, заключила она.