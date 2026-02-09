Собянин доложил Путину о полном обновлении подвижного состава на МЦД

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Московских центральных диаметрах (МЦД) завершилось полное обновление подвижного состава. Об этом Сергей Собянин доложил Владимиру Путину.

Мэр напомнил, что при запуске МЦД-1 лишь около 50% подвижного состава было обновленным. Таким образом, столица поставила мировой рекорд по динамике замены подвижного состава. Кроме того, продолжается обновление поездов и на других направлениях Центрального транспортного узла (ЦТУ).

"Первые новые составы появились на Ярославском направлении, а затем – по мере реконструкции этих путей – будем закупать и составы на другие направления, чтобы в два этапа, как мы докладывали, реализовывать программу", – указал Собянин.

В ЦТУ входят не только Москва и Подмосковье, но и прилегающие области. Суммарно в регионах проживают около 30 миллионов человек.

"Речь шла о том, чтобы обеспечить эффективное транспортное "плечо" до областных центров: Ярославль, Тула, Тверь, Смоленск и так далее", – указал мэр.

Собянин отметил, что этап проектирования завершился в прошлом году, а в текущем столичные власти совместно с РЖД приступят к конкретной реконструкции ЦТУ.

Ранее мэр рассказывал, что за последние 15 лет сеть столичного метрополитена выросла в 1,7 раза, также радикально ускорился темп обновления поездов.

В 2025 году в метро поступило 288 вагонов серии "Москва-2024", а в 2025-м – более 300, включая наиболее современную серию "Москва-2026", которую можно увидеть на Замоскворецкой линии. В ближайшие два года в столицу поступят свыше 700 вагонов серии "Москва-2026".

