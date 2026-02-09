Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 15:09

Мэр Москвы

Собянин доложил Путину о полном обновлении подвижного состава на МЦД

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Московских центральных диаметрах (МЦД) завершилось полное обновление подвижного состава. Об этом Сергей Собянин доложил Владимиру Путину.

Мэр напомнил, что при запуске МЦД-1 лишь около 50% подвижного состава было обновленным. Таким образом, столица поставила мировой рекорд по динамике замены подвижного состава. Кроме того, продолжается обновление поездов и на других направлениях Центрального транспортного узла (ЦТУ).

"Первые новые составы появились на Ярославском направлении, а затем – по мере реконструкции этих путей – будем закупать и составы на другие направления, чтобы в два этапа, как мы докладывали, реализовывать программу", – указал Собянин.

В ЦТУ входят не только Москва и Подмосковье, но и прилегающие области. Суммарно в регионах проживают около 30 миллионов человек.

"Речь шла о том, чтобы обеспечить эффективное транспортное "плечо" до областных центров: Ярославль, Тула, Тверь, Смоленск и так далее", – указал мэр.

Собянин отметил, что этап проектирования завершился в прошлом году, а в текущем столичные власти совместно с РЖД приступят к конкретной реконструкции ЦТУ.

Ранее мэр рассказывал, что за последние 15 лет сеть столичного метрополитена выросла в 1,7 раза, также радикально ускорился темп обновления поездов.

В 2025 году в метро поступило 288  вагонов серии "Москва-2024", а в 2025-м – более 300, включая наиболее современную серию "Москва-2026", которую можно увидеть на Замоскворецкой линии. В ближайшие два года в столицу поступят свыше 700 вагонов серии "Москва-2026".

Кольцевая линия метро разгрузилась на 23% после запуска БКЛ

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика