Трамваи "Витязь-Москва" станут автономными на маршрутах Т1 и Т2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи "Витязь-Москва" станут автономными. Специалисты дооснастят системой накопления энергии 20 трехсекционных единиц транспорта, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, трамваи смогут работать на участках без контактной сети. Более вместительные "Витязь-Москва" выйдут на Московские трамвайные диаметры Т1 и Т2. Благодаря им снизится нагрузка на инфраструктуру.

"Современные и комфортные трехсекционные трамваи "Витязь-Москва" смогут проезжать более 4 километров на автономном ходу благодаря новой системе накопления энергии. МТД Т1 доказал свою эффективность, а запуск вместительных вагонов еще больше повысит комфорт поездок для десятков тысяч пассажиров", – отметил Ликсутов.

Он подчеркнул, что один трехсекционный трамвай "Витязь-Москва" стабильно курсирует с 2024 года.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что второй трамвайный диаметр T2 планируется запустить в Москве в ближайшее время. Он протянется от станции Новогиреево МЦД до станции метро "Чертановская" и станет новой самой длинной линией в мире.

Кроме того, в 2026 году на маршрутах Краснопресненской сети начнут курсировать 15 беспилотных трамваев, а к 2030 году такими технологиями будут оснащены две трети парка столичных трамваев.