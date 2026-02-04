LG Electronics заявила о сохранении рабочих мест на российском рынке

Фото: АСС/Сергей Бобылев

Компания LG Electronics, несмотря на сложности с поставками комплектующих, предотвращает износ своего оборудования и сохраняет рабочие места в России, сообщили РИА Новости в компании.

Там пояснили, что LG Electronics поддерживает минимальный уровень деятельности, используя материалы, имеющиеся в наличии, а также локальные закупки.

Ранее LG подала заявку на регистрацию бренда Express Fill в России. Под этим брендом компания планирует продавать бытовую технику, приборы для кухни, устройства для промышленного производства.

До этого LG зарегистрировала в России товарный знак Nano Detail Enhancer. Заявление было подано в ноябре 2025 года. Исключительные права на бренд продлятся до 28 ноября 2035 года.

Кроме того, 16 января текущего года в Роспатент поступила еще одна заявка на товарный знак Hyper Radiant Color Tech по 9-му классу МКТУ, который охватывает в том числе программное обеспечение.

В марте 2025 года СМИ сообщали о желании крупных южнокорейских компаний Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics вернуться на российский рынок. Журналисты считают, что это связано с возможным перемирием между Украиной и Россией.