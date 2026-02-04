Умеров заявил, что переговоры в Абу-Даби прошли с акцентом на конкретные шаги

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби прошли с акцентом на конкретные шаги и практические решения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

"Работа была содержательной и продуктивной", – написал он, добавив, что готовит отчет о встрече для президента Украины Владимира Зеленского.

Первый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины прошел в столице ОАЭ 23–24 января. Украинский лидер назвал его продуктивным.

Первая часть второго раунда состоялась в столице ОАЭ 4 февраля. Стороны выразили готовность продолжить разговор 5-го числа, отмечал один из источников СМИ.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя встречу, сказал, что количество спорных вопросов по Украине значительно сократилось. По его словам, самыми сложными остаются темы территорий и гарантий безопасности Киеву.