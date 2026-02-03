Форма поиска по сайту

03 февраля, 11:13

Политика
FT: Украина, США и ЕС согласовали план обеспечения мирного соглашения по Украине

Раскрыты детали плана обеспечения мирного соглашения по Украине

Украина, США и страны Евросоюза согласовали многоуровневый план поддержки Киева в период перемирия с Россией. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Соединенные Штаты и ЕС утвердили механизм "скоординированного военного реагирования" на случай, если Россия будет систематически нарушать условия соглашения. На первоначальном этапе предполагается направить дипломатическое предупреждение, а потом задействовать украинскую армию в течение суток для фиксации нарушения.

В случае продолжения боевых действий к процессу подключится "коалиция желающих", утверждают журналисты. При эскалации и переходе к широкомасштабному наступлению планируется использовать силы, находящиеся под поддержкой Запада, в том числе американских военнослужащих.

Ожидается, что западные силы могут быть задействованы спустя 72 часа после первого зафиксированного нарушения перемирия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре по украинскому урегулированию будут хорошие новости. С его слов, во время переговорного процесса "много чего происходит".

Второй раунд трехсторонней встречи России, США и Украины по вопросам безопасности пройдет 4–5 февраля. В Кремле процесс урегулирования украинского вопроса назвали чрезвычайно сложным и многогранным.

Лавров заявил, что Россия будет смотреть на реальные предложения по Украине

Сюжет: Переговоры по Украине
