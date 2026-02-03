РИА Новости: сын Каддафи Сейф аль-Ислам погиб при нападении на его дом

Фото: ТАСС/AP/Ammar El-Darwish

Сын бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи погиб при нападении на его дом в городе Зинтан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что генеральная прокуратура Ливии сформировала специальную комиссию, которая будет вести расследование дела об убийстве Сейфа аль-Ислама.

Согласно данным телеканала Al Hadath, в офисе сына Каддафи назвали его убийство политическим и потребовали провести открытое для общественности расследование.

Ранее власти Ливана приняли решение освободить другого сына Каддафи – Ганнибала. Он вышел на свободу после внесения залога, который был снижен с 11 миллионов долларов до 900 тысяч долларов.

Адвокат Ганнибала в разговоре с журналистами отмечал, что власти Ливии не требовали от Ливана передать им Каддафи.