Fox News: бывшая участница шоу "Голос" из Нигерии умерла после укуса змеи

Фото: Агентство "Москва"

Бывшая участница шоу "Голос" Ифунаня Нвангене умерла после укуса змеи у себя дома в Нигерии. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Fox News.

По словам очевидцев, сотрудники экстренных служб выносили из дома Нвангене двух змей, одна из которых была похожа на кобру.

Подруга певицы Хилари Обинна рассказала, что Нвангене спала, когда змея ее укусила. Сначала пострадавшая обратилась в ближайшую клинику, однако там не оказалось противоядия. После этого ее доставили в больницу.

"Пока врачи пытались стабилизировать ее состояние, она не могла говорить, но реагировала жестами. У нее были серьезные проблемы с дыханием", – добавил соучредитель и музыкальный директор хора Сэм Эзугву.

В свою очередь, в больнице отвергли утверждения о нехватке противоядия. Сообщается, что медперсонал оказал немедленную и надлежащую помощь, включая реанимационные мероприятия и введение поливалентного противоядия против змей.

Ранее мужчина в Индии натравил ядовитую змею на супругу и выдал это за несчастный случай. Женщина скончалась в 2022 году после того, как ее ужалила рептилия в доме. Соответствующие показания дали злоумышленник и три его друга.

Через три года следователь заметил несоответствия в показаниях и снова открыл дело. Выяснилось, что мужчина договорился со знакомым спасателем змей, чтобы тот принес ядовитую рептилию в дом, и натравил ее на жену.