05 февраля, 16:49

Происшествия

Напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину отправили на принудительное лечение

Фото: телеграм-канал SHOT

Мужчину, напавшего на ребенка в аэропорту Шереметьево в июне 2025 года, отправили на принудительное лечение по решению Химкинского городского суда Московской области. Об этом сообщило Агентство "Москва".

"Суд постановил: освободить Владимира Витикова от уголовной ответственности, применить к подсудимому принудительные меры медицинского характера", – огласила решение судья Ирина Колобродова.

Инцидент произошел 23 июня 2025 года в аэропорту Шереметьево. Пассажир, следовавший транзитом в Минск и находившийся под воздействием наркотиков, напал на ребенка. Он схватил мальчика и с силой бросил его на пол.

В результате нападения ребенок получил тяжелые травмы, в том числе открытые переломы черепа, включая основание и свод. Мальчик был помещен в медикаментозный сон и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В этом состоянии он пробыл 10 дней.

Витиков был оперативно задержан и обвинен в покушении на убийство. Его адвокат настаивала на проведении медицинского освидетельствования, ссылаясь на неадекватное поведение подзащитного во время допроса, что, по ее мнению, ставит под сомнение достоверность его показаний для уголовного дела.

