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24 июня, 16:43

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Знакомая мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево, рассказала о его семье

"Взял и кинул на пол": что известно о нападении мужчины на ребенка в Шереметьево

Мужчина, находящийся под действием наркотиков, ударил об пол двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево. Объяснить свой поступок он не смог. В настоящий момент врачи борются за жизнь мальчика, который поступил к ним с тяжелой черепно-мозговой травмой. Подробности – в материале Москвы 24.

Швырнул и лег на спину

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В нападении на двухлетнего ребенка подозревают мужчину, который прилетел в аэропорт Шереметьево рейсом Каир – Москва в районе 23:00 23 июня. На кадрах, которые разошлись по соцсетям, видно, как он подошел к чужому двухлетнему мальчику в зоне выдачи багажа, поднял вверх и с силой швырнул вниз. После этого мужчина надел солнечные очки и начал кататься по полу.

Бригада Медико-санитарной части аэропорта оказала мальчику первую помощь уже через пять минут после происшествия, рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Позднее его доставили в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, но стабильное, подчеркнули в подмосковном Минздраве.

Главврач центра Рошаля Татьяна Шаповаленко уточнила, что к ним пострадавший поступил с тяжелой черепно-мозговой травмой, однако в нейрохирургическом лечении не нуждался.

"Ребенок находится в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). <...> Ребенок получает всю необходимую терапию и находится под нашим постоянным контролем", – рассказала она в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале центра.

Детский омбудсмен в регионе Ксения Мишонова отметила, что в семье мальчика есть еще ребенок, а их мама в данный момент беременна. Также, по ее словам, проведенное МРТ не выявило у пострадавшего повреждения мозга. Снять с ИВЛ его постараются в ближайшие пару дней.

"Вся надежда на маленький, но сильный организм", – добавила она в своем телеграм-канале.

Если все будет идти хорошо, то малыша переведут через пару дней из реанимации в отделение. На восстановление понадобится не меньше месяца.
Ксения Мишонова
уполномоченный по правам ребенка в Московской области

Подозреваемого задержали и установили у него наркотическое опьянение, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, мотивы его поступка пока не установлены. Также ведомство опубликовало кадры с мужчиной: на вопрос, был ли он ранее судим, тот ответил, что "совершал ошибки". После этого он сел и начал делать странные движения руками. В подмосковном главке СК отметили, что мужчина летел транзитом в Минск и пробыл в аэропорту Шереметьево два часа. При обыске у него нашли запрещенное вещество, добавили там. Также в Следкоме рассказали журналистам, что подозреваемый является гражданином Белоруссии.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство ребенка.

"Не был агрессивным никогда"

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Отец пострадавшего мальчика Шахим рассказал телеграм-каналу "Поток", что его семья добиралась в Россию из Ирана, откуда уехала через Афганистан из-за боевых действий на Ближнем Востоке. По словам мужчины, мама оставила ребенка одного совсем ненадолго.

Пока она на минуту отошла, чтобы взять коляску, взял его (ребенка. – Прим. ред.) этот мужчина и кинул на пол.
Шахим
отец пострадавшего мальчика

Отец мальчика уточнил в беседе с "Известиями", что его в момент происшествия не было рядом, так как он встречал семью после прилета. Мама ребенка, в свою очередь, подтвердила в беседе с RT, что им пришлось уехать из-за обострения отношений Ирана и Израиля. В то же время, по ее словам, у ее родных есть российские паспорта.

Семья есть и у задержанного гражданина Белоруссии, рассказала телеканалу "360" его знакомая односельчанка Лилия. В частности, мужчина является отцом полуторагодовалой девочки. Женщина утверждает, что подобного поведения за ним раньше не замечали.

"Может, он сошел с ума, что ли, или что? Он любил детей, он не был агрессивным никогда", – поделилась знакомая подозреваемого.

Он был нормальный. Он же отдыхать поехал. А так, все время для семьи старался, зарабатывал, никогда не употреблял. Тут же деревня, было бы все слышно.
Лилия
знакомая подозреваемого в нападении на мальчика

А вот мать подозреваемого Людмила общаться с телеграм-каналом "Поток" в грубой форме отказалась.

"Да пошли вы на ***! Все!" – сказала женщина.

Адвокат Виталий Ульяненко подчеркнул, что подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Дать пожизненный срок по статье о покушении на убийство не представляется возможным, отметил он.

В то же время, по его словам, история с запрещенными веществами должна быть выделена в отдельный состав преступления.

"Органы предварительного расследования квалифицируют это либо как хранение, либо как сбыт наркотиков", – пояснил эксперт, подчеркнув, что в данном вопросе все зависит от количества найденного.

При этом в случае смерти ребенка статью могут переквалифицировать на убийство малолетнего. По ней максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, добавил Ульяненко.

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