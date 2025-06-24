Наркотики нашли у мужчины, бросившего ребенка об пол в Шереметьево

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Каннабис найден у мужчины, который бросил об пол двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Подмосковью.

По данным ведомства, мужчина летел транзитом из Каира в Минск. Его никто не сопровождал. В аэропорту Шереметьево он находился два часа, добавили следователи.

О том, что мужчина в состоянии наркотического опьянения схватил чужого ребенка и бросил на пол в Шереметьево, стало известно в понедельник, 23 июня. Действия злоумышленника пресекли очевидцы. Спустя время он был задержан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мальчик после случившегося был доставлен в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске для оказания необходимой медпомощи. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Как рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, у мальчика выявили переломы черепа. В настоящее время ребенок находится в медикаментозном сне, его мозг не пострадал.

Ход расследования дела взяла на контроль межрегиональная транспортная прокуратура Москвы. Аэропорт уже предоставил правоохранителям все необходимые данные о пассажирах и съемки с камер видеонаблюдения.

