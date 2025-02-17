В Новосибирской области ребенок умер после падения из рук матери

Фото: телеграм-канал "СУ СК РФ по Новосибирской области"

В Новосибирской области перед судом предстанет 24-летняя женщина, которая не смогла спасти ребенка после его падения на пол. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону на сайте.

По данным ведомства, инцидент произошел в одном из сел Красноозерского района. Следствие считает, что нетрезвая женщина была у себя дома, когда, спускаясь по лестнице, потеряла равновесие и выронила из рук малолетнего сына. Ребенок ударился головой об пол. После этого мать упала на него и придавила своим весом, спасти мальчика не удалось, утверждают правоохранители.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Женщина полностью признала вину в содеянном. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Между тем во Владимирской области женщина избивала 7-летнего сына-диабетика за то, что тот ел сладкие продукты. По информации региональной прокуратуры, мальчик нуждается в медицинском наблюдении, однако его мать с 2023 года не обращалась к врачам.

Возбуждено уголовное дело. Ребенка изъяли из семьи и передали в медучреждение.