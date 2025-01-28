Суд рассмотрит дело о попытке женщины убить сына уксусной кислотой в Подольске

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Перед судом Московской области предстанет женщина, которая обвиняется в покушении на убийство ребенка с особой жестокостью, рассказала старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Подмосковью Ольга Врадий в беседе с Агентством "Москва".

Следователи уже завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летней иностранки, отметила собеседница журналистов.

Правоохранители установили, что 12 октября 2024 года женщина воспользовалась беспомощным состоянием двухлетнего сына и напоила его из детской бутылочки заранее подготовленной пищевой уксусной кислотой, после чего выпила жидкость и сама. Инцидент произошел возле дома на улице Большой Серпуховской в Подольске.

В результате ребенок получил химические ожоги горла, пищевода и желудка. Тем не менее врачи успели вовремя оказать ему помощь и спасли мальчика.

"Собранные доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", – подчеркнула Врадий.

Ранее в подмосковной Лобне правоохранители задержали мужчину, который наказывал свою дочь раскаленными металлическими предметами. Позже по подозрению в истязании также была задержана ее мать.

По информации следствия, с января 2024 года они систематически избивали свою дочь 2012 года рождения, а также оставляли ей ожоги раскаленными на огне металлическими предметами. Семья, как установили следователи, имеет иностранное гражданство и находится в России нелегально. Началась проверка по статьям УК РФ "Организация незаконной миграции" и "Халатность".

При этом сама девочка находится в больнице. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.