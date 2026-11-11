11 ноября, 07:26Происшествия
Два украинских беспилотника уничтожили над Тульской областью за ночь
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В Тульской области минувшей ночью сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в MAX.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Повреждений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Также в ночь на 11 ноября противник атаковал Ленинградскую область. В портовой зоне Усть-Луги после попадания беспилотника начался пожар. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом 146 беспилотников.