Два украинских беспилотника уничтожили над Тульской областью за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Тульской области минувшей ночью сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в MAX.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Повреждений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Также в ночь на 11 ноября противник атаковал Ленинградскую область. В портовой зоне Усть-Луги после попадания беспилотника начался пожар. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом 146 беспилотников.