Школьница из Омской области попала в реанимацию после нападения сверстниц с ножом

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Девочку из поселка Большеречье Омской области госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными ножевыми ранениями и большой кровопотерей после нападения сверстниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

По информации местных СМИ, на школьницу напали две другие девушки. Предположительно, причиной произошедшего стала ревность. Девочке нанесли несколько ножевых ранений.

Пострадавшую доставили в детский стационар Омска, где поместили в реанимацию. В Минздраве уточнили, что кровопотерю удалось компенсировать, медицинскую помощь оказали в полном объеме, угрозы жизни ребенка сейчас нет.

В региональных управлениях МВД, прокуратуре и Следственном комитете заявили о подготовке официальных комментариев по инциденту.

Ранее в Бийске Алтайского края произошел конфликт между школьниками, после которого следователи начали проверку. Группу подростков подозревают в нападении на девочку – ее повалили на землю, таскали за волосы, били ногой по голове и обливали жидкостью из бутылок, предположительно содержащей бытовую химию.

Другие несовершеннолетние снимали происходящее на видео. Следователи усмотрели в действиях участников нападения признаки хулиганства.