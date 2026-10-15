Подростки толпой избили девочку и полили ее бытовой химией в Алтайском крае

Фото: sledcom.ru

В Алтайском крае следователи выясняют обстоятельства конфликта, произошедшего в Бийске между школьниками, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на управление Следственного комитета России по региону.

Правоохранители обратили внимание на ситуацию после того, как в социальных сетях начали распространять записи с места происшествия. Компания несовершеннолетних повалила девочку на землю и таскала ее за волосы. Кроме того, одна из обидчиц вставала ребенку на живот, била ногой по голове и выливала на нее жидкость из двух разных бутылок. Утверждается, что в них была бытовая химия.

По информации пабликов, пострадавшую специально заманили за гаражи, чтобы устроить драку. Рядом были другие подростки, однако, вместо того чтобы остановить происходящее, они снимали все на видео. По словам родителей, от действий подростков пострадала не только одна девочка. Однако дети боятся рассказывать о ситуации дома.

Специалисты СК усмотрели в действиях несовершеннолетних признаки хулиганства. Связанные с инцидентом мероприятия также проводят прокуроры.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Калужская" в Москве двое подростков подрались с незнакомцами. По предварительным данным, конфликт начался в вагоне поезда метро, а затем продолжился в подземном переходе.

Пострадавшие 2000 и 2006 годов рождения сообщили правоохранителям, что к ним подошли двое незнакомцев и начали наносить им удары по голове и телу. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

