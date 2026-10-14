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14 октября, 17:40

Происшествия

Суд в Петербурге арестовал 42 человека после драки на детской площадке

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел 43 административных дела после массовой драки на детской площадке. Под арест отправлены 42 человека. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Заседания прошли 13 и 14 октября. 42 человека арестованы на сроки от одного до восьми суток, чаще всего на пять и семь дней. В одном случае дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Все материалы касались драки, которая произошла вечером 12 октября у дома 12 по улице Брянцева. Участники громко кричали, ругались нецензурной бранью, размахивали руками, приставали к прохожим с оскорблениями и не реагировали на замечания, нарушая общественный порядок.

Часть фигурантов признала вину. Другие заявили, что в драке не участвовали, а пытались разнять дерущихся, некоторые утверждали, что просто проходили мимо либо "болели за своих".

Один человек действительно оказался случайным прохожим. Убедительных объяснений причин массовой драки судьи так и не услышали.

Ранее более 20 человек пострадали в массовой драке, которая произошла на птицефабрике в Кировском районе Ленинградской области. Всего в конфликте участвовали свыше 60 человек, 12 из них – уроженцы Средней Азии.

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