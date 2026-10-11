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11 октября, 17:53

Происшествия

Полиция Франкфурта задержала 63 человека после концерта Макса Коржа

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Полиция во Франкфурте задержала 63 человека после концерта белорусского исполнителя Макса Коржа, сообщает агентство DPA со ссылкой на правоохранительные органы.

Выступление прошло на стадионе Deutsche Bank Park. По данным полиции, его посетили около 27 тысяч человек.

Еще до начала концерта на досмотрах при входе на стадион изъяли большое количество пиротехники. Кроме того, 25 человек с пиротехническими изделиями или другими запрещенными предметами на территорию проведения мероприятия не допустили.

После окончания концерта в окрестностях стадиона снова заметили пиротехнику и фейерверки. Кроме того, между зрителями произошло несколько драк, а также зафиксированы случаи сопротивления полицейским.

Ранее более 20 человек пострадали в массовой драке, которая произошла на птицефабрике в Кировском районе Ленинградской области. Всего в конфликте участвовали свыше 60 человек, 12 из них – уроженцы Средней Азии. По предварительной версии, драка случилась из-за словесного конфликта, ее участники были задержаны. Состояние 7 пострадавших при этом оценивалось как тяжелое.

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