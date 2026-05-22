22 мая, 17:06

Происшествия

Украинские фанаты Макса Коржа подрались в Бухаресте с румынскими байкерами

Фото: 123RF.com/gcalin

Украинские фанаты певца Макса Коржа подрались в Бухаресте с румынскими байкерами, сообщила полиция Румынии.

Конфликт произошел между несколькими людьми на улице в 3-м секторе – две группы толкали и избивали друг друга. В драке участвовали иностранные граждане в возрасте от 17 до 51 года и граждане Румынии в возрасте от 33 до 52 лет. Конфликт был урегулирован благодаря оперативному вмешательству полицейских.

Медицинская помощь потребовалась 51-летнему иностранцу, его доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении общественного порядка и нанесении телесных повреждений.

Иностранными гражданами оказались украинцы, которые приехали в Румынию на концерт Коржа. Он состоится в субботу, 23 мая, на Национальной арене, на него должны приехать около 40 тысяч зрителей из Белоруссии, Молдавии, Польши и с Украины. Вокруг площадки усилены меры безопасности, а также власти ввели пиротехнические и антитеррористические проверки транспортных средств и людей.

Ранее более 20 человек пострадали в массовой драке на птицефабрике в Кировском районе Ленинградской области. Всего в конфликте участвовали свыше 60 человек, 12 из них – уроженцы Средней Азии.

По предварительной версии, драка произошла из-за словесного конфликта, ее участники были задержаны. При этом состояние 7 пострадавших оценивалось как тяжелое.

