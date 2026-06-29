Перенесшего онкологию мальчика избили в лагере на Камчатке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ребенка, приехавшего в лагерь на Камчатке, избивали и травили сверстники. Случай произошел в детском лагере "Волна" в Паратунке, сообщила СУ СК РФ по региону.

"По версии следствия, ребенок подвергся физическому насилию и другим противоправным действиям со стороны сверстников. СК считает, что это могло произойти из-за ненадлежащей работы руководства и сотрудников лагеря", – сказано в сообщении ведомства.

УМВД России по Камчатскому краю уточнило, что заявление об избиении и травле мальчика поступило от его мамы. Она рассказала РИА Новости, что отвезла дочь и сына в лагерь 1 июня. По ее словам, уже на третий день ребенка стали обижать.

В частности, соседи по комнате пинали и толкали его, лазили по карманам и брали вещи. Сестра мальчика пожаловалась маме на это 7 июня. Тогда женщина обратилась к директору учреждения, однако та заявила, что ситуация находится под контролем.

Тем не менее 19 июня ребенка снова избили в коридоре столовой. Его ударили кулаком в челюсть и нанесли множество ударов по голове, где образовались гематомы, подчеркнула мама ребенка. Она также отметила, что вожатая ему не помогла, а позже другая ответственная за детей заявила ей, что мальчик якобы сам вел себя задиристо, потому "и получил".

Мать детей уточнила, что ребенок перенес на голове онкологическую операцию в 2025 году. В результате травли у него вновь начались панические атаки.

Открыто уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Действиям всех людей, имеющих отношение к этой ситуации, дадут правовую оценку. Также проверку проведут Елизовская городская прокуратура и УМВД по региону.

Ранее в детском лагере "Орленок" в Туве произошло нападение. В результате случившегося пострадали 13 несовершеннолетних. Подозреваемый – нетрезвый мужчина. Детям, их родителям и педагогам оказали психологическую помощь. По факту случившегося открыто уголовное дело о хулиганстве.