13 детей пострадали при нападении мужчины на детский лагерь в Туве

Фото: телеграм-канал SHOT

В результате нападения мужчины на детский лагерь "Орленок" в Туве пострадали 13 детей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В корпусе было около 30 человек (на момент нападения. – Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.

Нападение на детей в детском лагере "Орленок" на озере Чагытай в Туве произошло ночью 21 июня. По данным МВД, на территорию проник 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он зашел в один из корпусов, нанес телесные повреждения нескольким несовершеннолетним и повредил мебель. Сотрудники лагеря задержали его до приезда полиции.

Пострадавших детей осмотрели медики, помощь оказана на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.