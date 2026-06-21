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21 июня, 08:22

Происшествия

После нападения на детей в лагере "Орленок" в Туве возбудили уголовное дело

Фото: МАХ/"Следком.Тыва"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения на детей в лагере "Орленок" на озере Чагытай в Туве. Об этом сообщило региональное ведомство.

По данным МВД, ночью 21 июня на территорию лагеря проник мужчина 2001 года рождения. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник зашел в один из корпусов, где нанес телесные повреждения нескольким несовершеннолетним и повредил мебель.

Сотрудники лагеря задержали нападавшего до прибытия полиции и передали его правоохранителям. Пострадавших детей осмотрели медики, им оказали необходимую помощь.

В Следственном комитете сообщили, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка действиям администрации лагеря в части соблюдения мер безопасности.

Ранее росгвардейцы задержали в Санкт-Петербурге двух подростков, которые напали на сверстника и выстрелили в него из пускового сигнального устройства. Предварительно, между мальчиками возник возник, переросший в драку. Пострадавшего госпитализировали, а изъятое устройство отправили на экспертизу.

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