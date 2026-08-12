Пресс-секретарь Белого дома Левитт покинет пост в конце августа

Фото: depositphotos/tupungato

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт покинет свою должность в конце августа. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц, Каролин Левитт, покинет свой пост в конце месяца, чтобы уделять больше времени своим прекрасным маленьким детям и семье – решение, которое я полностью понимаю и уважаю!" – сообщил Трамп.

Он добавил, что теперь Левитт станет одним из главных внешних советников президента США. По словам Трампа, она проделала феноменальную работу в его команде, борясь за справедливость, свободу и независимость Штатов.

Ранее сенат конгресса США утвердил Тодда Бланша на пост генерального прокурора и главы Минюста. За его назначение проголосовали 50 сенаторов, против – 49.

Кроме того, сенат США утвердил назначение прокурора Джея Клейтона на пост директора национальной разведки. Кандидатуру Клейтона поддержали более 50 сенаторов. Директор нацразведки координирует работу всех 18 разведывательных ведомств США.