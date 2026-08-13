Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 10:26

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Макарова: тайфун "Чан-Хом" может затронуть Дальний Восток

Синоптик рассказала, заденет ли Россию тайфун "Чан-Хом"

Фото: 123RF.com/archangel80889

Бушевавший в Японии тайфун "Чан-Хом" может задеть Дальний Восток. Циклон принесет ливни с грозами в Амурскую область, Приморье, Хабаровский край и ЕАО, заявила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Я первый раз такую картинку вижу – три тайфуна на северо-западе Тихого океана, и у них пересекающиеся траектории. "Чан-Хом" уже ослабел до тропической депрессии, это значит, что скорость ветра там уже меньше 18 метров в секунду", – рассказала специалист.

Несмотря на возможные сильные осадки, циклон не спровоцирует температурные скачки.

Другие два тайфуна, которые принесли непогоду в регион, вряд ли коснутся Россию. Один из них движется на север, а второй направился в сторону океана. При этом, если траектория первого не изменится, то он может задеть юг Камчатки и северные Курилы, но также может свернуть в сторону.

Ранее на восточное побережье Китая обрушился тайфун "Долфин". Сильные ливни прошли в разных частях провинций Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянсу, Аньхой, Хубэй, Хэнань, Шаньдун, Цзянси, Тяньцзинь, а также в Пекине и Шанхае. Власти восточных регионов КНР эвакуировали более 420 тысяч человек.

Москвичи столкнулись с задержками авиарейсов в Китае из-за тайфуна

Читайте также


обществопогода

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика