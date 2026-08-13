Синоптик Макарова: тайфун "Чан-Хом" может затронуть Дальний Восток

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Бушевавший в Японии тайфун "Чан-Хом" может задеть Дальний Восток. Циклон принесет ливни с грозами в Амурскую область, Приморье, Хабаровский край и ЕАО, заявила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Я первый раз такую картинку вижу – три тайфуна на северо-западе Тихого океана, и у них пересекающиеся траектории. "Чан-Хом" уже ослабел до тропической депрессии, это значит, что скорость ветра там уже меньше 18 метров в секунду", – рассказала специалист.

Несмотря на возможные сильные осадки, циклон не спровоцирует температурные скачки.

Другие два тайфуна, которые принесли непогоду в регион, вряд ли коснутся Россию. Один из них движется на север, а второй направился в сторону океана. При этом, если траектория первого не изменится, то он может задеть юг Камчатки и северные Курилы, но также может свернуть в сторону.

Ранее на восточное побережье Китая обрушился тайфун "Долфин". Сильные ливни прошли в разных частях провинций Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянсу, Аньхой, Хубэй, Хэнань, Шаньдун, Цзянси, Тяньцзинь, а также в Пекине и Шанхае. Власти восточных регионов КНР эвакуировали более 420 тысяч человек.